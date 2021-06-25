Стройность и грация: Анна Нетребко в сарафане с вертикальными полосками и массивным ремнем прогулялась по Флоренции

Звезда мировой оперной сцены Анна Нетребко очень много гастролирует. За последний год, правда, география ее выступлений очень сильно сократилась, ограничившись Европой. Много времени дива провела и в России, не раз блистая на ведущих театральных подмостках двух столиц.

После участия в фестивале «Белые ночи», который ежегодно проходит в Санкт-Петербурге на сцене родного для Анны Нетребко Мариинского театра, дива улетела в Италию. Пунктом назначения стала Флоренция, первый день в которой звезда провела в качестве туристки – много гуляла, угощалась местными десертами, фотографировалась и любовалась закатом.

Для прогулки по одному из красивейших городов мира Нетребко облачилась в сарафан длины мидакси с вертикальной коричневой полоской, декорированной люрексом. Стройности образу добавил акцентный ремень с массивной пряжкой, а от солнца помог укрыться черный козырек с рюшками. Дива с удовольствием позировала на кадрах, которыми поделилась в микроблоге.

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