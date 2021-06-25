Цвета пыльной розы: Юлия Барановская вышла в свет в кроп-топе и халате кимоно

Девушка появилась в столь летнем комплекте в бельевом стиле на дне рождения певицы Асти.

Телеведущая Первого канала Юлия Барановская стала гостьей вечеринки по случаю дня рождения певицы Асти, в миру – Анны Дзюбы, которое девушка праздновала накануне. Мероприятие прошло на свежем воздухе в формате деревенских посиделок – с лошадьми, козами и сеном. Сама виновница торжества предстала перед гостями в переднике и с косынкой на голове.

больше по теме Тургеневская барышня: Бузова в нежном белом платье вышла на сцену с Маликовым Поющая телеведущая исполнила с музыкантом один из его хитов.

Приглашенная на праздник Юлия Барановская решила не поддерживать деревенский дресс-код, а отдала предпочтение струящимся тканями и свободному фасону – жаркие деньки обязывают. И появилась на вечеринке в комплекте цвета пыльной розы, состоящем из халата кимоно поверх кроп-топа и широких брюк. Девушка продемонстрировала свой аутфит во всей красе.

Ранее Барановская принимала участие в церемонии открытия музыкального фестиваля «Жара» в «Крокус Сити Холле». Как и многие звезды, девушка отдала предпочтение белоснежным вещам – она появилась на красной дорожке в светлом брючном костюме и «металлическом» топе – точно таком же, как у невестки Кристины Орбакайте, модели Алены Красновой.

Смотрите также