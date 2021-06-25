Тургеневская барышня: Бузова в нежном белом платье вышла на сцену с Маликовым

Поющая телеведущая исполнила с музыкантом один из его хитов.

На фестивале «Жара» во второй день его проведения в «Крокус Сити Холле» прошел творческий вечер Дмитрия Маликова. На сцену, помимо самого музыканта, поднялись многие знаменитости, включая Ольгу Бузову.

Поющая телеведущая и начинающая МХАТовская актриса вышла на сцену в образе тургеневской барышни. Красотка облачилась в пышное белое платье, довольно скромное и закрытое спереди, но подчеркивающее стройную загорелую спину своей хозяйки большим разрезом сзади.

Бузова и Маликов исполнили его знаменитую песню «Если я останусь один». Во время номера Ольга довольно нежно прильнула к Дмитрию, едва не склонив голову ему на плечо. Дуэт по достоинству оценила дочь музыканта Стеша Маликова, которая и поделилась яркими кадрами с мероприятия.

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