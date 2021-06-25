Во всем блеске: Валерия в полупрозрачном платье-комбинации и халате-парашюте с пайетками вышла на сцену

Музыкальный фестиваль «Жара» проходит в эти дни в столице страны. Из-за пандемии коронавируса и организаторы, и многочисленные участники мероприятия до последнего не знали, состоится ли оно или все-таки будет отменено. Однако пятидневный праздник музыки продолжается.

Во второй день «Жары» состоялся творческий вечер Дмитрия Маликова. На сцену вместе с виновником торжества поднимались самые разные знаменитости, чтобы вместе с ним или самостоятельно исполнить его знаменитые хиты. Среди участников отметилась и певица Валерия.

Жена Иосифа Пригожина решила ослепить своей красотой в прямом и переносном смысле. Звезда облачилась с элегантное платье-комбинацию фасона «бюстье», поверх которого накинула халат-парашют нежно-фисташкового оттенка. Наряд был украшен пайетками и блестками, поэтому в свете софитов звезда сияла по-настоящему.

Кстати, со второго дня фестиваль «Жара» проходит при пустых зрительных залах, но без сокращений или переносов программы. Наблюдать за происходящим в «Крокус Сити Холле» любой желающий может онлайн.

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