«Пишут, что истеричка»: экс-жена возлюбленного Макеевой не довольна размером алиментов

Светлана Малькова утверждает, что не получает выплаты на детей с февраля.

В прошлом году бизнесмен Роман Мальков, который управляет строительной фирмой, взялся выполнять за ремонт загородного дома актрисы Анастасии Макеевой. А уже в марте сделал ей предложение. В конце мая возлюбленные сыграли свадьбу в Крыму. Старший сын Романа, 16-летний Андрей, уже давно живет с отцом. А троим младшим, которые остались с мамой в Словении, Мальков должен выплачивать алименты. Его экс-жена Светлана утверждает, что денег на детей не получает. Об этом она заявила в своем Instagram.

«Пишут, что я нервная истеричка. Ребят, смотрю со стороны на себя и тоже понимаю, что мне нужен отдых, но пока, sorry, отдыхаю, как могу! Алименты в 75 тысяч на всех детей не получаю с февраля», — написала Малькова.

Добавим, ранее старший сын Светланы заявил, что она делает это все ради пиара.

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