Скорректировала фигуру: Джанабаева в черном костюме выступила вместе с Меладзе на «Жаре»

Певица впервые после родов спела на большой сцене. Рядом с ней был муж, а вот дети остались дома.

Альбина Джанабаева не так давно объявила о беременности. В 42 года она родила третьего ребенка от Валерия Меладзе. Сам артист стал папой уже в шестой раз. У пары подрастают сыновья Константин и Лука. Теперь она растит еще и дочку Агату. Малыша быстро растет, но родители стараются не пропустить ни минуты, проводят с ней время. Почти каждый день супруги гуляют с крохой.

В мае пара впервые вместе вышла в свет после рождения ребенка. Тогда они посетили шоу «Вечерний Ургант». А 24 июня Джанабаева решила выступить на большой сцене. Супруги приехали на фестиваль «Жара». Они оделись в одной цветовой гамме. Меладзе был в черном костюме и рубашке в тон. Его жена тоже выбрала черный костюм. Жакет на запах скрыл выпирающий живот, а брюки клеш зрительно вытянули силуэт.

Сначала Альбина исполнила песню, выйдя на сцену одна. Потом к ней присоединился Валерий. Они спели дуэтом. Однако в этом году мероприятие проходит без зрителей, поэтому аплодисменты звучали от работников и Ольги Бузовой, которая осталась в зале, ожидая свой выход на сцену.

Поклонники восхитились парой. «Какие красивые у Агаты родители», «Какие вы прекрасные», «Какие вы милые, самые-самые красивые, лучшие родители и артисты», «Просто шикарные родители», «Вам очень идет черный цвет!», «Скучали по вам», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: