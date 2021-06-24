«Ненависть к России захлестывает»: Филипп Киркоров отреагировал на запрет въезда на Украину

Король отечественной эстрады был расстроен тем, что оказался в черном списке Украины. Он снял видео, чтобы выразить свое мнение.

Филипп Киркоров на сцене находится дольше многих артистов. Он не раз оказывался в центре скандалов. И даже в 54 года певец продолжает выпускать новые хиты, появляется на всех светских раутах и премиях.

Недавно ему пришлось ответить Нателле Крапивиной, которая нелестно высказалась о нескольких певцах, включая Даву, с которым король отечественной эстрады записал песню. Артист достойно ответил женщине, но после этого Нателла перестала быть продюсером Светланы Лободы.

А теперь Киркоров снова огорчен. На этот раз стало известно, что он больше не может въезжать на Украину, так как признан угрозой нацбезопасности страны. После того, как звезде стали обрывать телефон журналисты, он снял видео, выразив свое мнение по этому поводу в красках.

«Тем, что произошло — надо гордиться! Новости Украины выглядят как из мира фантастики. Но это реальность», — отметил певец. «Внесение в черный список народного артиста Украины это уже звучит как абсурд. Некоторые недалекие чиновники таким образом пытаются набрать себе бонусов, паразитируя на лозунгах и националистической пропаганде, такие недалекие люди не понимают, что творчество не запретишь, музыку не закроешь бумажкой или границей. Тем, что произошло надо гордиться, гордиться попасть в этот список. На самом деле это не Киркоров, это Россия. Ненависть к России захлестывает. Если Киркоров становится угрозой государству, то это государство можно только пожалеть», — сказал Киркоров. «Мне жаль миллионы поклонников. Мне хочется, чтобы власти этой страны подружились со своей головой», — добавил он.

Артист выразил свою любовь к Украине. Он не раз там бывал. Более того, Филипп Бедросович дружит с Ани Лорак, а она родилась там. Он заверил, что продолжит любить страну и петь украинские песни.

Киркоров наглядно это продемонстрировал. Он также показал отрывок одного из праздников, который проходил у него в особняке. Тогда за столом с друзьями артист пел украинские песни.

«Добро пожаловать в наш клуб!» — заявила Валерия. «Я давно подозревал, что ты угроза», — пошутил Николай Басков. «Опасный ты, Филя..», — с иронией заявил Игорь Крутой. «Что случилось? Какой бред! Да, этот мир двинулся! Ты абсолютно прав!» — присоединилась Анна Нетребко.

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