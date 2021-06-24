«Солнце такое!»: беременная Арзамасова в платье-халате небесного цвета запечатлелась у пруда

Жена Ильи Авербуха призналась, что в Москве стоит знойная жара, но это не мешает ей гулять.

Лиза Арзамасова знакома многим зрителям, так как раньше снималась в сериале «Папины дочки». Потом она тала играть в театре, а также продолжила свою карьеру в кино. О личной жизни девушки долгое время ничего не было известно. Но в прошлом году Илья Авербух перестал скрывать роман с молодой актрисой. Минувшей зимой они сыграли свадьбу, а вскоре объявили, что избранница фигуристка ждет ребенка.

Еще недавно Лиза умело скрывала округлившийся живот. Но с началом лета она ушла в декретный отпуск. Теперь девушка наслаждается теплой погодой, много гуляет и иногда посещает красные дорожки. Актриса носит женственные платья, подчеркивающие милый живот.

А 24 июня Арзамасова поделилась новыми фото. Она прогулялась по улице и посидела у пруду. Жена Авербуха была облачена в платье-халат на пуговицах небесного цвета. Девушка была без макияжа, а ее волосы были растрепаны. При этом она улыбалась.

«Солнце в Москве такое! Глаз не разомкнуть! Знойно. Вчера видела, как мужики плавали на Чистых прудах. Не „купались“, а прям брасом — туда-обратно. Им с берега кричат: „Здесь нельзя купаться! Штраф будете платить“! А они отвечают: „Заплатим“! Только вышли из воды, смотрю: двое других раздеваются. Художники с мольбертами вместо лебедей на пруду пловцов печатлеют. Продавец мороженого звонит поставщику: „Везите еще! Все закончилось“», — рассказала звезда.

Поклонники отметили, что будущая мама прекрасно выглядит. Многие одарили ее комплиментами. «Ох Лиза. От жары спасают только твои добрые слова и твои прекрасные глаза», «Красотка вы, такая нежность исходит, приятно смотреть», «Какая вы красивая, прям лучитесь», — прокомментировали пост подписчики.

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