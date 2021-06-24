Певица Зара в платье-рыбке цвета расплавленного золота вышла на красную дорожку «Жары»

23 июня в Москве стартовал фестиваль «Жара», которого так долго ждали поклонники. Это мероприятие организовывает Эмин Агаларов. Он постарался сделать все, чтобы фестиваль в этом году состоялся.

В день открытия публика насладилась выступлениями Лолиты Милявской, Веры Брежневой и других звезд. А вот потом Эмину пришлось вернуть билеты зрителям. Но даже в таком режиме красная дорожка второго дня фестиваля состоялась.

Вновь приехала на «Жару» Ольга Бузова, выбрав нежный образ. А Валерия предпочла лаконичную классику. Выделилась из толпы звезд Нюша, которая подчеркнула мальдивский загар, придя в платье-жакете.

А вот Зара, которая обладает яркой внешностью, решила сделать ставку на изысканность. Она на ковровой дорожке появилась в платье-рыбке со шлейфом и воланами. Наряд модного цвета расплавленного золота подчеркнул стройную фигуру артистки.

Зара привлекла к себе внимание. Поклонники восхитились образом певицы. Многие отметили, что ей идут такие богатые цвета. «Какая красивая и очень талантливая», «Вы — само совершенство!», «Просто красота!», «Очень красивая», «Ох, вы прям сразили», «Это очень красиво», «Только вам такой наряд к лицу», «Дорого-богато», «Вы там всех затмили», «Платье роскошное, как и вы», — прокомментировали кадры подписчики.

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