«Ты быдло и хамло»: актер Стержаков едва не подрался с мужем Макеевой

В конце мая актриса Анастасия Макеева вышла замуж за бизнесмена Романа Малькова. Его старший сын Андрей с недавних пор живет с отцом и мачехой в Москве, а трое младших детей остались с мамой в Словении. Там строитель жил последние шесть лет с семьей, от которой ушел к звезде театра.

В студии программы «Прямой эфир» Светлана Малькова рассказала свою версию случившегося, а Анастасия и Роман – свою. Правда, поведение бизнесмена понравилось не всем гостям ток-шоу. Так, заслуженный артист РФ Владимир Стержаков едва не подрался с Романом.

«Тебе надо клеймо поставить, так как ты себя ведешь по отношению к уважаемым людям. Ты быдло и хамло! И с этим живи! Ты понял? Кивни головой. Ты кто вообще такой? Ты никто! Ты ноль! Твое достоинство, что ты настрогал четверых детей. Иди Библию почитай, мой тебе совет», — сказал Стержаков.

Добавим, что Анастасия и Роман сыграли свадьбу в конце мая. А на следующий день обвенчались. Торжество прошло в Крыму.

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