С эффектом стройности: Нюша в жакете оверсайз в полоску и модных босоножках приехала на «Жару»

Нюша последние несколько недель провела на Мальдивах. Она отдыхала на курорте с семьей. Компанию ей составили муж Игорь Сивов, дочка Симба, а также другие родственники. Однако накануне певица прилетела в Москву. Она обещала поклонникам, что не пропустит фестиваль «Жара». Однако мероприятие проходит без зрителей из-за пандемии. Организатору фестиваля Эмину Агаларову, пришлось пойти на такие меры ради безопасности и здоровья граждан.

24 июня стартовал второй день мероприятия, посвященный хитам 2000-х и творчеству Дмитрия Маликова. Певец первый появился на красной дорожке. Также приехали: Ольга Бузова, Зара, Жасмин, Валерия, Кети Топурия и многие другие звезды. Нюша для такого случая выбрала наряд, который позволил ей похвастаться бронзовым загаром. Девушка облачилась в блузку-сетку со стразами и черный жакет оверсайз в полоску.

Образ артистки дополнили модные босоножки с длинными завязками. Нюша сделала гладкую прическу с прядями у лица и пучком. Макияж с акцентом на губы дополнил ее лук. Певица продемонстрировала загорелые ноги. Девушка выделялась из толпы, так как выглядела необычно.

Поклонники восхитились красотой знаменитости. «Очень круто», «Жакет словно мужской», «Вы утонули в наряде, но так выглядите», «Просто шоколадная», «Ножки просто идеальные», «Загар стал вашим нарядом», «Сразу видно, кто отдыхал», — стали писать подписчики. К слову, вертикальный принт визуально стройнит фигуру. Это этом рассказывала эксперт в области моды Эвелина Хромченко. На этот раз благодаря свободному крою Нюша также смотрелась более хрупкой.

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