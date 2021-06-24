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«Мама захотела славы»: старший сын мужа Макеевой рассказал правду о скандальной ситуации

16-летний Андрей живет с отцом и мачехой в Москве.

«Мама захотела славы»: старший сын мужа Макеевой рассказал правду о скандальной ситуации
Анастасия Макеева и Роман Мальков. Фото: instagram.com/makeevan

Актриса Анастасия Макеева вышла замуж за бизнесмена Романа Малькова в конце мая. Влюбленные познакомились в прошлом году, когда предприниматель приехал из Словении в Россию.

В Любляне у него остались жена Светлана и четверо детей. После развода старший сын, 16-летний Андрей, переехал жить в Москву, к отцу и мачехе. В студии программы «Прямой эфир» подросток признался, что мама на самом деле запрещала отцу общаться с детьми.

Анастасия Макеева и Андрей Мальков
Анастасия Макеева и Андрей Мальков. Скриншот: youtube.com/Россия 1

«Мама захотела славы, пропиариться. Это не правда, что папа не платит алименты. Мне комфортно в Москве. Все спокойно. Дома всегда были крики, ор. Все любят общаться с папой, общаются. Папа без вопросов прислал Ане денег», — рассказал Андрей.

Напомним, ранее Роман Мальков признался, что будучи в браке, изменял Светлане. Однако построить отношения у него тогда не получилось.

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