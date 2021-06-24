«Светлану, наверное, устраивало»: муж Макеевой признался, что изменял бывшей жене

Анастасия Макеева и Роман Мальков стали законными супругами в конце мая. Познакомились они в прошлом году на даче у звезды. Бизнесмен приехал из Словении, где у него остались жена и четверо детей. В браке они прожили 17 лет. Оказалось, что до встречи с Макеевой, Мальков уже пытался строить отношения с другой женщиной. Об этом он рассказал в студии программы «Прямой эфир».

«Была попытка построения отношений. Светлану, наверное, все устраивало, раз она не подала на развод. Это была не измена, а именно попытка построения отношений. Но не получилось», – признался Роман.

Напомним, 37-летний Мальков и 39-летняя Макеева связали себя узами церковного брака в Крыму. Для актрисы этот брак стал четвертым.

Смотрите также: