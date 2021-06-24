«Шикарная, слов нет!»: Чехова поманила изгибами фигуры в бикини

Гороховый принт в одежде – мега-актуален в этом сезоне. Модницы выбирают не только платья, юбки, топы в горох, но и купальники. К их числу примкнула и Анфиса Чехова. В эти дни она отдыхает в Египте. Телеведущая позировала в алом в черный горох бикини. Снимками, как обычно, поделилась в своем Instagram.

«Очень красивая фигурка – как у куколки! Шикарная, слов нет! Красотка!», — писали пользователи Сети.

К слову, на дня Чехова ответила хейтерам, которые обвинили ее в частом отдыхе за границей. Телеведущая отметила, что у нее не всегда была возможность наслаждаться отпуском на дорогих курортах.

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