«Все видно!»: Седокова в майке без лифчика впечатлила фанатов своими формами

Анна Седокова – обладательница сочных форм, которые не стесняется демонстрировать в своем Instagram. С завидной регулярностью певица публикует снимки в то бикини, то в смелых нарядах. На этот раз она поделилась фото, на котором позировала в мини-юбке из экокожи и майке. Все бы ничего, но про нижнее белье Анна явно забыла. Фанаты отметили этот факт.

«Все видно! Красотка! Хорошо выглядите! Огонь! Какие сочные формы!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в прошлом году Седокова вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал баскетболист Янис Тимма. Эксклюзивные кадры со свадьбы она разместила в своем клипе «Привязана к тебе». К слову, на днях артистка выпустила новый альбом.

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