Любовь или хайп: что происходит между Айзой и рэпером Гуфом
Видео
7 принципов подбора одежды для девушек с пышными формами
Видео

«Все видно!»: Седокова в майке без лифчика впечатлила фанатов своими формами

Артистка поделилась свежим снимком в своем Instagram.

«Все видно!»: Седокова в майке без лифчика впечатлила фанатов своими формами
Анна Седокова. Фото: Global Look Press

Анна Седокова – обладательница сочных форм, которые не стесняется демонстрировать в своем Instagram. С завидной регулярностью певица публикует снимки в то бикини, то в смелых нарядах. На этот раз она поделилась фото, на котором позировала в мини-юбке из экокожи и майке. Все бы ничего, но про нижнее белье Анна явно забыла. Фанаты отметили этот факт.

«Все видно! Красотка! Хорошо выглядите! Огонь! Какие сочные формы!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в прошлом году Седокова вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал баскетболист Янис Тимма. Эксклюзивные кадры со свадьбы она разместила в своем клипе «Привязана к тебе». К слову, на днях артистка выпустила новый альбом.

Смотрите также:

Тэги

Анна СедоковаАнна Седокова последние новостиАнна Седокова фотоНовости googleСедокова баскетболист