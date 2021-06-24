«Жалко Андрея»: экс-жена возлюбленного Макеевой обратится в опеку из-за старшего сына

Актриса Анастасия Макеева познакомилась с бизнесменом Романом Мальковым в прошлом году на собственной даче. Мужчина приехал с бригадой строителей обустраивать загородный дом артистки, а уже в марте сделал ей предложение.

В Словении, где он жил до знакомства с актрисой, у него были жена и четверо детей. Теперь старший сын, 16-летний Андрей, живет вместе с отцом и мачехой в Москве. Мама молодого человека решила это дело так не оставлять.

«Просто жалко Андрея как личность, ну это его выбор, что ж… Все материалы относительно жизнедеятельности Андрея я буду обсуждать с опекой», — написала Светлана в своем Instagram.

Напомним, что Роман Мальков и Анастасия Макеева стали законными супругами 14 мая. В конце месяца они сыграли свадьбу в Крыму и вступили в церковный брак.

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