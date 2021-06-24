«Красоту не скроешь»: Агата Муцениеце в розовом топе на голое тело засветила округлый бюст

Агата Муцениеце уже привыкла к тому, что живет без мужа. После развода с Павлом Прилучным она долго переживала. Девушке было сложно решиться на этот шаг. Однако потом она стала активно заниматься спортом и сменила имидж. Теперь актриса все чаще выбирает женственные образы. Она признавалась, что ей непривычно носить короткие платья. Но этим летом даже погода располагает к легким образам.

Накануне Агата целый день провела на работе. Съемки проходили на природе. Девушка успела сменить несколько нарядов от платья оверсайз до сарафана свободной формы. А вот ближе к вечеру она облачилась в наряд цвета Барби. Актриса была в юбке макси, которую надела на бедра, и в топе, подчеркнувшем ее роскошный бюст. Муцениеце не стала надевать лиф, подчеркнув округлую грудь. Также наряд позволил ей показать плоский живот.

Сначала девушка сидела на скамейке и общалась с друзьями. А потом отправилась в гости. Уже во время сумерек она зашла во двор. Наряд подчеркнул всю красоту ее фигуры.

Поклонники тоже одарили ее комплиментами. Многие считают, что после развода она расцвела. «Хорошенькая», «Как вам идет розовый», «Идеальный костюм», «Летняя феечка», «Ох, какой живот плоский», «Красоту не скроешь», «Классная, образ девичий и нежный», — прокомментировали пост подписчики.

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