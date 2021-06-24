«Плюхнулась бомбочкой»: Муцениеце в бикини нырнула в бассейн, а потом поманила бюстом в мокром лифе

Агата Муцениеце в Storeis микроблога поделилась с поклонникам свежими кадрами с отдыха. Экс-возлюбленная «мажора» Павла Прилучного начала свое утро с того, что эпично плюхнулась в бассейн, засветив «упругий поплавок» в лимонном бикини. Потом актриса из фильма «Тобол» стыдливо прикрыла мокрый лиф белоснежным халатиком, словно застеснявшись своих фанатов. При этом многие успели разглядеть сексапильную родинку на пышном бюсте звезды.

«Груди стали больше? Или это оптический обман», «Вот это бюст, какой налив!», «Такие русалки в каком море водятся?!», «Плюхнулась бомбочкой», «О-о! Волна пошла», «Вот это я понимаю — погружение поплавка», «Свои прелести смущенно прикрыла! Ой, ну мы-то все уже заметили», «Родинка в ложбинке так и манит», «Просто секси», «Ах, какая малышка! На миллион», «Стройная малышка», — написали фолловеры.

Поклонники считают, что развод с Павлом Прилучным пошел актрисе только на пользу. Экс-возлюбленный Агаты Муцениеце в одиночестве пробыл недолго и закрутил тайный роман с «папиной дочкой» Мирославой Карпович. Она уже успела познакомиться и с детьми Прилучного — Тимофеем и Мией.

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