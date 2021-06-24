«Дерзкая королева оперы»: Нетребко в платье-безе из шифона и органзы блеснула стройным бедром

Возлюбленная Юсифа Эйвазова свела поклонников с ума видом упругих прелестей на примерке у дизайнера.

Анна Нетребко в Storeis микроблога поделилась свежим снимком из примерочной. Оперная дива облачилась в дизайнерский наряд из шифона и органзы. В молочном облаке ткани с драпировкой и гофре возлюбленная азербайджанского тенора кокетливо обнажила стройную ножку, блеснув упругим бедром.

Пышные рукава-фонарики и присборенная ткань скрывали декольте и область талии артистки, однако совсем нескромный разрез платья оголял эффектные ножки оперной дивы, которыми она очень гордится. Анне и правда есть, что показать. Поклонники уверены, что Юсиф Эйвазов не зря потерял голову от красоты своей второй половинки.

«Ножку эть! И просто секси», «Какие шикарные формы», «Наша русская дива», «Красотка, Аннушка! Залюбовались вашей роскошной фигурой и грацией», «Дерзкая королева оперы», «Словно белый лебедь», «Откровенно и очень горячо», — написали фолловеры.

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