«Мне ее стало жалко!»: Кормухина негативно отозвалась о творческих способностях Карнавал

Как отметила певица, с подобными тиктокершами она на одну сцену никогда не выйдет.

Певица Ольга Кормухина заявила, что никогда не выйдет на одну сцену с популярными среди молодежи звездами «ТикТока». В частности, с Валей Карнавал, у которой ранее, как известно, случился конфликт на шоу «Музыкалити» Максима Галкина с народной артисткой Ларисой Долиной.

«Я посмотрела передачу, где участвовали Долина и тиктокерша Карнавал. Мне ее стало так жалко! Ведь у нее настоящего творчества нет. Она не умеет творить, у нее нет желания получать знания. Перед ней сидит человек, профессионал своего дела, так вместо того, чтобы растопырить уши и внимать, она пытается что-то противопоставить». Ольга Кормухина

Как отметила Кормухина, «ТикТок» сегодня — словно крестная фея, которая делает из неизвестных людей принцесс и принцев. При этом в любой момент карета может превратиться в тыкву. По словам исполнительницы, тиктокерам внушили, что они звезды. В этом их главная ошибка, сообщает «Собеседник».

Лариса Долина на шоу у Максима Галкина заявила, что Валя Карнавал не попадает в ноты во время своего пения. Она отмечала, что тиктокерша ничего не понимает в музыке. Со своей стороны, Карнавал заметила, что сможет добиться успеха и славы, не имея музыкального образования. Сегодня, по ее мнению, не это главное для успеха.

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