«Родинка на месте»: Савельева засветила пикантную отметину на груди в тугом лифе от бикини

Александра Савельева засветилась на городском пляже «Серебряный бор» на Москве-реке. Звезда облачилась в нежно-розовый купальник с лифом без лямок и соломенную шляпку, забыв про укладку волос и сделав легкий макияж.

В личном блоге она обнародовала короткое видео, сделанное во время приема солнечных ванн у водоема.

«Пляжный отдых он такой», — подписала она ролик.

Артистка крайне редко балует своих фолловеров фотосессиями в бикини, поэтому данный пост почитатели приняли на ура. От взгляда некоторых из них не ускользнул и тот факт, что на груди у знаменитости есть маленькая пикантная отметина, которую обычно не видно в повседневной одежде. «Родинка на месте, значит, все хорошо», — написал один из пользователей Сети.

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