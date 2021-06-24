Вдова Бориса Грачевского назвала людей, претендующих на наследство режиссера и «Ералаш»

Вдова режиссера Бориса Грачевского, 36-летняя актриса Екатерина Белоцерковская, в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала, как идет борьба за наследство ее мужа и за права обладания киножурналом «Ералаш».

«Я не знаю, кому он достанется. Просто есть неприятный фактор, что в правоустанавливающих документах оказалась подпись не Бори, поддельная. Сейчас будут суды. Они все установят. Я считаю, что «Ералаш» должен принадлежать наследникам. На данный момент в права наследства вступили дочь Бори от первого брака Ксюша, наш с ним сын Филипп, дочь от второго брака Василиса и я. Возможно, вступит сын от первого союза Максим. Я не знаю. Все наследство должно быть распределено в равных долях, по-честному». Екатерина Белоцерковская

Как отметила Екатерина Белоцерковская, на днях она узнала, что генеральный директор «Ералаша» написан на нее заявление в полицию. «Якобы я склоняю его переписать на меня и вторую жену Бори, Аню, доли», — заметила вдова.

Напомним, что Борис Грачевский ушел из жизни в возрасте 71 года. У него в декабре 2020 года обнаружили коронавирус. Он умер от его последствий. У режиссера остались четверо детей от трех разных жен.

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