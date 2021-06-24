«Похожа на драконий фрукт»: Чехова показала сочную фигуру в фантазийном бикини в крапушку

Звезда уже прилетела из Египта, но продолжает делиться фотографиями из отпуска.

Анфиса Чехова отдохнула в египетском Шарм-эль-Шейхе. Ведущая признается, что путь был непростым: из Москвы ей пришлось лететь в Каир, а оттуда несколько часов следовать на автобусе. Дорога оказалась настолько выматывающей, что обратно она решила все-таки добираться до столицы Египта тоже на самолете.

Однако и тут ее ждал сюрприз — пауза между полетами в несколько часов. Плюс ко всему досмотр в аэропорту был настолько жестким, что звезда не смогла скрыть своего возмущения. «Даже между ног потрогала», — рассказала она про женщину-пограничника.

Тем не менее все это не испортило общего приятного впечатления от отпуска у Анфисы. Девушка до сих пор с теплом вспоминает красивое Красное море с рыбками, вкусную еду и чудесные пляжи, на которых ей так нравилось устраивать фотосессии в бикини. Парой таких снимков в ярком алом купальнике в черную крапушку она поделилась уже из Москвы.

«А могла бы сейчас с подружками загорать», — подписала она снимок.

«Похожа на драконий фрукт в этом купальнике. И такая же вкусная», «Совсем худышка стала», «Хватит худеть», «Шикарная», «Красота спасет мир», «Шикарные ноги, Анфиса, совершенная красотка», «Очень красивая фигурка, как у куколки», — прокомментировали фото фолловеры.

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