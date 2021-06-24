Каменских раззадорила публику, красиво присев на лужайке в экстремальном мини

Анастасия Каменских поделилась в личном блоге фотографией, сделанной у ее особняка. Девушка решила немного отдохнуть на свежем воздухе с книгой, облачившись в кантри-платье в цветочек.

«Люблю устраивать себе часик полного chill out — понежиться на солнышке, съесть мороженое, дочитать книгу», — подписала она снимок.

Однако длина юбочки Насти оказалась настолько короткой, что многие фолловеры увидели на снимке только эротичный подтекст забыв про полезное занятие певицы и красоту вокруг.

«Сочные бедра», «Ноги – огонь», «Какая же ты красивая», «Какое фото – огонь», «Как эротично мороженое ест», — написали фолловеры.

Ранее Анастасия Каменских поддержала звездный тренд на естественность, представ перед своими поклонниками без капли макияжа и укладки. Как оказалось, в натуральном виде артистка тоже очень хороша.

Смотрите также