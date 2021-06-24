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«Господи, что с лицом?»: Седокову не узнали на эротичном видео в бомбическом платье с декольте

Певица обнародовала ролик, представ с ярким макияжем и в сексуальном наряде.

«Господи, что с лицом?»: Седокову не узнали на эротичном видео в бомбическом платье с декольте
Анна Седокова. Фото: Global look press.

Анна Седокова позировала для своего инстаграма, эротично вращая под музыку внушительной грудью и сексуально облизывая губы. Однако клип не вызвал должного восторга у публики. Многие фолловеры вообще с трудом узнали в ней свою любимицу. В настоящий момент блог артистки наполнен возмущенными комментариями.

«Не узнала сразу», «От того, что мне нравилось, ничего не осталось. Аж страшно», «Анна, что у вас с носом?», «Нос? Не поняла! Мне Аня нравится без мэйка!», «Вы красивая, когда естественная. Я поражаюсь, как вы все боитесь стареть!», «Как же тебе не идет этот образ», «Господи, что с лицом?» — можно увидеть под постом артистки.

Впрочем, верные поклонники певицы остались вполне довольны обликом Анны. «Платье с этим принтом в сочетании с загаром и такими небесно-голубыми глазами — просто пушка», «Какая она красивая, шикарная Анна», «Самая красивая из всей «ВИА Гры», — написали также фолловеры.

Комментарии в блоге Анны Седоковой.
Комментарии в блоге Анны Седоковой. Фото: instagram.com/annasedokova/
Комментарии в блоге Анны Седоковой.
Комментарии в блоге Анны Седоковой. Фото: instagram.com/annasedokova/
Комментарии в блоге Анны Седоковой.
Комментарии в блоге Анны Седоковой. Фото: instagram.com/annasedokova/

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