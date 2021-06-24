«Эти трусики делают бедра еще шире»: Настя Каменских в бикини сверкнула своими «мягкими булочками»

На одной из фанатских страничек Насти Каменских в Instagram появилось ее горячее фото в душе. Украинская дива еще не успела поплескаться под водой, она позировала в сексапильном купальнике. Трусики-галки визуально делали бедра поп-дивы еще шире, поклонники заметили, что если бы тесемки бикини разошлись, то артистка едва ли успела бы прикрыть свою прелестную фигурку.

Замужняя певица, Каменских счастлива в браке с рэпером Потапом, не стесняется показывать прелести идеального тела во всей красе. Худеть и сидеть на изнуряющих диетах Настя не собирается. Своими пышными бедрами и мягким животиком с тонкой талией она гордится.

«Эротичная мадам», «Плавность в каждой линии», «Какой мягкий животик», «Слюнки капают… Просто секси», «Горячая малышка», «Эти трусики делают бедра еще шире!», «Наша Ким Кардашьян», «Вау, огонь! Фигурка — первый сорт», «Вах, ну какой бы султан устоял?» — написали фолловеры.

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