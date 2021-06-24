В игривом настроении: Вера Брежнева в банном халатике сексуально оголила плечо на камеру

Вера Брежнева совсем недавно заявила, что социальные сети отнимают у нее слишком много времени и теперь она, дескать, решила ограничить свое пребывание в Instagram. Выдержав определенную паузу, знаменитая блондинка вновь стала активно постить в Сети.

При этом наряду с новостями о творчестве на просторах интернет-пространства оказалось немало роликов, где звезда откровенно любуется своими, безусловно, выдающимися внешними данными. Певица, к примеру, поизвивалась словно змея под собственный трек «Розовый дым» в автомобиле, примерив эротичное боди с одним рукавом.

А потом и вовсе обнародовала ролик в банном халатике, где тоже решила показать свое красивое плечо, сексуально сняв с него одежду. Девушка явно наслаждалась своим привлекательным макияжем и интересной укладкой волос.

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