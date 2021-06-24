Парень в костюме Человека-паука встретился с папой римским и подарил ему свою маску

Благодаря второму фильму Marvel о Человеке-пауке мы, конечно, знаем, что знаменитый супергерой отправился в Европу. Но кто мог предполагать, что все зайдет настолько далеко…

23 июня в западных СМИ появилась новость, что папа римский Франциск встретился в Ватикане с Человеком-пауком. На аудиенцию к понтифику пришел мужчина в обтягивающем костюме героя из комиксов. Он спокойно сидел в VIP-зоне среди других гостей, ожидая выхода папы, а затем пожал руку религиозному лидеру и подарил ему свою маску.

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Как передает Reuters, человеком в ярком костюме оказался 27-летний Маттиа Вильярдита из северной Италии. Он удостоился высокой чести встретиться с главой католической церкви за то, что регулярно переодевается в костюмы супергероев и навещает тяжелобольных детей в больницах. В прошлом году мужчина получил награду от президента Италии за свою благотворительную деятельность, а в этом его работу оценили еще выше.

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