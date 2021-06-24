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«Спасаемся от жары»: Рудковская спрятала младшего сына Плющенко в базальтовый кокон

Наступивший в Москве зной заставляет искать прохладу и свежесть в разных местах.

«Спасаемся от жары»: Рудковская спрятала младшего сына Плющенко в базальтовый кокон
Яна Рудковская. Фото: Global look press

Наконец-то в столице страны наступило настоящее знойное лето. Но не все рады столь жарким дням, и в стремлении спастись от солнца пытаются найти тенек и прохладу. Продюсер Яна Рудковская, например, установила специальные качели-кокон, в которых спрятала маленького сына от Евгения Плющенко, 9-месячного Арсения.

Малышу, по всей видимости, кокон пришелся по душе. Он прилег на мягкий стеганый матрас и, немного покачиваясь в качели, разглядывал обстановку внутри «помещения».

«Ближе к вечеру спасаемся от жары в таких вот коконах под контролем взрослых. В них всегда тень и очень уютно. Мы очень довольны!» — подписала Яна Рудковская видео.

Малышу кокон оказался большой, и он смог свободно ползать внутри него, изучая обстановку. Мама при этом уже не старалась скрыть лицо Арсения. Не так давно родители покрестили мальчика, и, по всей видимости, это стало поводом не прятать малыша.

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