«Этот человек не похож на Борю»: вдова Грачевского – о возможном внебрачном сыне режиссера

Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» заявила, что не хочет ничего знать о возможном внебрачном сыне режиссера.

«С Бориных слов знаю, что это не его сын. Хотя я свечку не держала. Но есть фактор. Человек объявляется в день смерти и приходит на телевизор. И заявляет, что он его сын. Для меня в таком случае стирается грань. Я лояльный человек, открытый. Может и приняла его. Но когда переходят грань, я двери не открываю. Я не знаю, кто это. Мне все равно». Екатерина Белоцерковская

Как отметила Белоцерковская, Борис Юрьевич об этом молодом человеке никогда не говорил. «Мне рассказывали о нем. Я спрашивала Борю. Он ответил, что это не его сын. Этот человек звонил мне, но я не стала отвечать. Человек, который идет разговаривать в телевизор… Я не хочу говорить о таком. Этот человек не похож на Борю. Борин бы сын не пошел на ТВ и не стал говорить, что он сын. Я не позволю никому ловить хайп на смерти моего мужа. Для меня это удар. Мне больно. У Бори было четверо детей. Их я всех знаю», — заметила Екатерина Белоцерковская.

Напомним, что Борис Грачевский ушел из жизни в возрасте 71 года. У него в конце прошлого года обнаружили коронавирус. Он умер от его последствий. У режиссера остались четверо детей от трех разных жен.

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