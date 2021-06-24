«После похорон у меня случился выкидыш»: вдова Грачевского потеряла ребенка от режиссера

Вдова режиссера Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» призналась ведущему Борису Корчевникову, что в момент смерти мужа была от него беременна, но выносить ребенка не смогла.

«Я была беременна, но не знала об этом. После похорон у меня случился выкидыш. Там маленький был срок». Екатерина Белоцерковская

Как отметила Екатерина Белоцерковская, ей было в тот момент невероятно сложно. «Я узнала о нем, когда случился выкидыш. У меня был маленький ребенок на руках, поэтому сейчас я обязана жить за двоих. Я не имею права сдвинуться куда-то. Ни влево, ни вправо. Я обязана вырастить нашего общего ребенка», — отметила вдова режиссера.

Напомним, что Борис Грачевский ушел из жизни в возрасте 71 года. У него в конце прошлого года обнаружили коронавирус. Режиссер умер от его последствий. У него остались четверо детей от трех разных жен.

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