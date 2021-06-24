Звезда в танцах: Утяшева в черном топе и джинсовых шортиках исполнила тверк посреди улицы

Спортсменка и телеведущая не постеснялась внезапно пуститься в пляс прямо на оживленном перекрестке.

Знаменитая гимнастка, телеведущая Ляйсан Утяшева активно ведет свой аккаунт в Instagram. Девушка давно привыкла жить под пристальным вниманием публики, поэтому ей ничего не стоит опубликовать в нем фото или видео закулисья. И накануне, отправившись на съемки своего очередного проекта, вдруг решила сплясать тверк.

Телеведущая пустилась в пляс прямо посреди оживленной улицы. У Утяшевой получился оригинальный микс из бути-дэнса, каратэ, вога и каких-то еще неопознанных движений.

Для танцев Утяшева облачилась в черный топ и джинсовые шортики на высокой посадке. Обладающая стройной фигурой и длинными ногами 35-летняя гимнастка может себе позволить столь открытые наряды и ничуть не стесняется появляться в них не только перед камерами, но и на людях.

А ранее мы рассказывали, как Ляйсан Утяшева отметилась на прогулке в старом спортивном костюме мужа. Красный комплект, состоящий из олимпийки и трико, сейчас на пике популярности как оммаж стилю 90-х, но гимнастка выгуляла настоящий винтаж – одежду с 20-летней историей: Павел Воля ходил в нем в университет.

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