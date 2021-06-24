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Элегантно и модно: Стриженова в жакете с плечом-седлом и юбке мидакси предстала в Останкино

Ведущая выбрала классическое черно-белое сочетание в одежде.

Элегантно и модно: Стриженова в жакете с плечом-седлом и юбке мидакси предстала в Останкино
Екатерина Стриженова. Фото: Global look press

Екатерина Стриженова, работая на Первом канале, старается подбирать для выхода к зрителями сдержанные элегантные наряды. В то же время ведущая не забывает про последние тренды.

К примеру, накануне теледива предстала на шоу «Время покажет» в черном костюме с белой блузкой и туфельками, и он только на первый взгляд выглядел как абсолютная классика. Жакет в аутфите имел суперактуальное плечо-седло, немного возвышаясь над традиционным уровнем. По словам Александра Васильева, мода на утрированную линию плеч когда-то ввел Ив Сен-Лоран, а в настоящий момент она вновь возродилась.

Екатерина Стриженова.
Екатерина Стриженова. Фото: instagram.com/strizhenovae/

Отметим также, что длина юбки мидакси, которая является средней между мини и макси, в последнее время тоже очень востребована. Историк моды рекомендовал обратить на нее внимание дамам полненьким, но идет она практически всем женщинам.

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Александр ВасильевЕкатерина Стриженоваженский костюм