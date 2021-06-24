«В жизни все бывает»: вдова Грачевского озвучила содержание письма для его старшей дочери

Вдова режиссера Бориса Грачевского, Екатерина Белоцерковская, в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» озвучила содержание письма, которое написала его старшей дочери Ксении. Как известно, режиссер не общался со старшей наследницей.

«На похоронах Бори был его старший сын Максим. Ксении не было. Максим сказал тогда, что она делала документы, получала паспорта, поэтому не смогла приехать. К сожалению, он не примирился с дочкой. Он ее безумно любил. И, конечно, он хотел перемирия. Был момент, когда я даже написала ей письмо, но она не ответила. Я хотела растопить этот лед, но у меня не получилось. Я написала, что в жизни все бывает, но это ваш папа. А он вас очень любит, несмотря ни на что». Екатерина Белоцерковская

Как отметила Белоцерковская, огромная боль из-за разрыва с дочерью сидела внутри ее мужа. «У меня сложилось впечатление, что он привык к этой ситуации. Он в глубине души представлял, что она уехала в другую страну. Куда-нибудь в Австралию, поэтому они не видятся. Другие часовые пояса. Хотя он всегда ждал, что она придет. Это их история. Я не знаю, кто прав, а кто виноват. Боря ее искреннее любил. Раньше он ей отправлял цветы, но последние годы не делал этого. Я говорила, что нужно все равно отправлять цветы. Она замечательная девочка. У нее все хорошо. Это самое главное», « заметила Екатерина Белоцерковская.

Напомним, что Ксения Грачевская не смогла простить отца, когда он ушел от первой жены Галины. С ней он прожил 35 лет.

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