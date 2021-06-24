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«В жизни все бывает»: вдова Грачевского озвучила содержание письма для его старшей дочери

Ксения так и не смогла простить своего знаменитого отца.

«В жизни все бывает»: вдова Грачевского озвучила содержание письма для его старшей дочери
Екатерина Белоцерковская с мужем. Фото: Globallookpress.com

Вдова режиссера Бориса Грачевского, Екатерина Белоцерковская, в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» озвучила содержание письма, которое написала его старшей дочери Ксении. Как известно, режиссер не общался со старшей наследницей.

Борис Грачевский с первой семьей
Борис Грачевский с первой семьей. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«На похоронах Бори был его старший сын Максим. Ксении не было. Максим сказал тогда, что она делала документы, получала паспорта, поэтому не смогла приехать. К сожалению, он не примирился с дочкой. Он ее безумно любил. И, конечно, он хотел перемирия. Был момент, когда я даже написала ей письмо, но она не ответила. Я хотела растопить этот лед, но у меня не получилось. Я написала, что в жизни все бывает, но это ваш папа. А он вас очень любит, несмотря ни на что».

Екатерина Белоцерковская

Как отметила Белоцерковская, огромная боль из-за разрыва с дочерью сидела внутри ее мужа. «У меня сложилось впечатление, что он привык к этой ситуации. Он в глубине души представлял, что она уехала в другую страну. Куда-нибудь в Австралию, поэтому они не видятся. Другие часовые пояса. Хотя он всегда ждал, что она придет. Это их история. Я не знаю, кто прав, а кто виноват. Боря ее искреннее любил. Раньше он ей отправлял цветы, но последние годы не делал этого. Я говорила, что нужно все равно отправлять цветы. Она замечательная девочка. У нее все хорошо. Это самое главное», « заметила Екатерина Белоцерковская.

Напомним, что Ксения Грачевская не смогла простить отца, когда он ушел от первой жены Галины. С ней он прожил 35 лет.

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