Модница Лиза: дочка Галкина и Пугачевой в костюме с принтом «ломаная клетка» посетила стоматолога

Маленькая наследница Примадонны и шоумена в свои семь лет уже хорошо разбирается в модных трендах.

Младшая дочь Аллы Пугачевой Лиза Галкина обожает наряжаться. Девочка в свои семь лет уже хорошо разбирается в трендах, то и дело выгуливая стильные комплекты и модные цветовые сочетания.

Для одного из посещений стоматолога, куда Лиза Галкина отправилась вместе с братом Гарри, девочка нарядилась в модный костюм с принтом «ломаная клетка». Это классический орнамент, актуальный во все времена, который еще называют «гусиная лапка» или «собачий зуб». Приталенный жакет был дополнен нашивками elbow patches на локтях и черными боковыми вставками — одним словом, модный лук.

Кстати, стоматолог, которого посещают Гарри и Лиза, — это давний друг семьи Галкина и Пугачевой. Врач в числе гостей появилась на празднике главы звездного семейства, который он отмечал в середине июня с большим размахом. Это юбилейный день рождения: Галкину исполнилось 45 лет. О том, как прошел грандиозный вечер, мы рассказывали ранее.

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