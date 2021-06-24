«Бомба!»: Рогов показал юбку – хит летнего сезона с принтом «тай дай» и кружевом

Она выглядит женственно и нежно на любой фигуре.

Александр Рогов на шоу СТС «Рогов в деле» подобрал для 42-летней героини проекта Натальи Пыхтеевой летящую юбку, которую можно смело назвать хитом этого лета.

Он выбрал модель с актуальным размытым рисунком «тай дай», который вернулся к нам из 90-х, и с элементами воздушного кружева. А он, как известно, всегда придает образам флер женственности.

«Юбка — бомба!» — сказал стилист.

Нарядную юбку Александр рекомендовал сочетать с нейтральным верхом вроде жакета. Для участницы фэшн-преображения ведущий подобрал двубортную модель прямого кроя, но с намеком на торжественность, поскольку она был сшита из ткани с едва заметным переливающимся эффектом. И жакет, и юбка оказались одного оттенка — латте.

Туфельки стилист подобрал сиреневые, этот оттенок прослеживался в принте юбки. А топ под жакет – белый. Не забыл Рогов и про модную сумочку, которая оказалась плетеной. Сейчас такие модели носят далеко не только на пляж.

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