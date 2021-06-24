«Выглядит простовато»: Бузова прогадала с платьем, выбрав скромную модель до колен с А-юбкой

Ольга Бузова отметилась на прогулке в лаконичном светлом платье с рукавами бишоп и юбкой с легким клешением, дополнив лук нюдовыми остроносыми босоножками без каблука, отказавшись от привычных ярких аксессуаров.

Насколько удачен оказался модный эксперимент артистки, Teleprogramma.pro спросила у профессионального стилиста Эллы Маковей.

«Платье с глубоким V -образным вырезом и А-юбкой до колен способно удачно моделировать фигуру до женственных «песочных часов». Но в данном случае светлое платье из полиэстера без акцентных аксессуаров, а также распущенные длинные волосы в городе выглядят простовато. Возможно, Ольга хотела сделать акцент на своих локонах?» — прокомментировала фэшн-эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Является персональным консультантом по стилю, стилистом, шопером. Прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция), имеет высшее образование.

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