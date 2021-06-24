7 принципов подбора одежды для девушек с пышными формами
Видео
Виктор Цой: застенчивый и талантливый
Видео

Бывших возлюбленных разделило всего 13 песен: Ольга Бузова и Давид Манукян спели на «Жаре»

Организаторы сделали все возможное, чтобы звезды случайно не встретились.

Бывших возлюбленных разделило всего 13 песен: Ольга Бузова и Давид Манукян спели на «Жаре»
Ольга Бузова и Давид Манукян. Фото: instagram.com/dava_m/

Певица Ольга Бузова и блогер Давид Манукян спели на фестивале «Жара», который проходит в «Крокус Сити Холле». Организаторы развели бывших возлюбленных на красной дорожке. Если Бузова прошлась по ней как королева, то Манукян на ней вообще не появился, сразу отправившись на репетицию.

Ольга Бузова и Давид Манукян
Ольга Бузова и Давид Манукян. Фото: instagram.com/dava_m/

На сцене «Жары» Ольга Бузова спела композицию «Розовые очки». Вместе с ней танцевал балет «Тодес». Многие отметили, что номер получился вполне достойным. Через 13 песен после этого на сцене появился Давид Манукян. Он спел композицию «Ролекс» вместе с поп-королем Филиппом Киркоровым.

Интересно, что на «Жаре» Ольга Бузова заходила в гримерку к Киркорову. Она пообщалась с музыкантом и его детьми. В этот момент Давы так, конечно, не было, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что полгода назад Дава и Бузова расстались. Сейчас, как уверяют поклонники начинающей актрисы, за ней ухаживает некий влиятельный и очень обеспеченный мужчина.

Смотрите также:

Тэги

Давид МанукянНовости googleОльга БузоваОльга Бузова последние новостиФестиваль "Жара"