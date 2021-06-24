Бывших возлюбленных разделило всего 13 песен: Ольга Бузова и Давид Манукян спели на «Жаре»

Организаторы сделали все возможное, чтобы звезды случайно не встретились.

Певица Ольга Бузова и блогер Давид Манукян спели на фестивале «Жара», который проходит в «Крокус Сити Холле». Организаторы развели бывших возлюбленных на красной дорожке. Если Бузова прошлась по ней как королева, то Манукян на ней вообще не появился, сразу отправившись на репетицию.

На сцене «Жары» Ольга Бузова спела композицию «Розовые очки». Вместе с ней танцевал балет «Тодес». Многие отметили, что номер получился вполне достойным. Через 13 песен после этого на сцене появился Давид Манукян. Он спел композицию «Ролекс» вместе с поп-королем Филиппом Киркоровым.

Интересно, что на «Жаре» Ольга Бузова заходила в гримерку к Киркорову. Она пообщалась с музыкантом и его детьми. В этот момент Давы так, конечно, не было, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что полгода назад Дава и Бузова расстались. Сейчас, как уверяют поклонники начинающей актрисы, за ней ухаживает некий влиятельный и очень обеспеченный мужчина.

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