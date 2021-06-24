В уличном туалете, с дровами, у болота: Кристина Асмус устроила фотосессию в дачном стиле

Звезда театра и кино Кристина Асмус в своем микроблоге часто делится новостями о работе, съемках и личной жизни. Накануне девушка устроила загородную фотосессию в дачном стиле, представив на суд подписчикам дюжину снимков с чудаковатыми сюжетами.

Здесь Кристина, заправив штаны в носки, пьет воду с водосточной трубы, там позирует на входе в уличный туалет, а на следующем снимке расположилась у болота. Кадры девушка подписала:

«Это DACHA, детка!!

Какое фото лучше??» — спросила она фанатов.

И по просьбе любимицы многие кумиры поспешили выбрать лучшее из эксцентричной фотосессии. Мнения разделились, ведь, как известно, у каждого свое мнение о прекрасном.

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«Вторая фотка с язычком – топ», «Какой позитиииив! Так держать! Все фото — класс! Вы вдохновляете!», «Штаны в носки — огонь», «Красатулька», «Посмотрела на фото — и все, теперь захотелось обратно в Беларусь, на дачу, на природу», «Прыжок через будущую девушку Харламова», — написали в комментариях.

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