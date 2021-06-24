Миллиардер, армянин по национальности: стало известно, кто является гражданским мужем Лободы

Певица Светлана Лобода, по некоторым данным, встречается с 50-летним миллиардером Артуром Гранцем. Не так давно они вместе отмечали его день рождения в одном из лучших отелей Кипра.

По слухам, олигарх пригласил на закрытую вечеринку целый десант украинских знаменитостей. Впрочем, были так и россияне. К примеру, большой друг Светланы Лободы, шоумен и певец Александр Ревва. Музыкант, кстати, устроил для именинника предпремьерный показ картины со своим участием — «Прабабушка» легкого поведения».

Отметим, что пока сам Артур Гранц всякую связь со Светланой Лободой отрицает. При этом ранее их видели вместе сразу на нескольких мероприятиях.

Напомним, что Артур Гранц — армянин по национальности. Родился он, как и исполнительница, на Украине. Он является, в частности, основателем компании BF Capital, владеющей недвижимостью и сетью duty-free-магазинов в аэропортах Украины, Грузии и Армении, сообщает портал Strana.ua.

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