«Животик и бока скрыты»: Рогов рекомендовал универсальное летнее платье для женщин с разными фигурами

Александр Рогов на шоу СТС «Рогов в деле» посоветовал зрительницам обратить внимание на красивое летнее платье. Оно не только модное, но и хорошо сидит на женщинах самой разной комплекции.

Наряд имеет асимметричный крой с одним рукавом, открывая одно плечо, а также сочный оранжевый цвет, поднимающий настроение. Есть в нем изюминка — небольшой вырез сбоку. Однако это не мешает носить его корпулентным дамам.

«Покажу вам платье, которое я в этом сезоне рекомендовал бы купить. Смотрите, какое яркое оранжевое с рукавом-буфом на одно плечо, с интересным вырезом на талии. Супер! Не думайте, что такое платье будет хорошо сидеть только на очень худеньких девочках. Здесь вырез находится в очень правильном месте, что животик и бока будут скрыты», — прокомментировал стилист.

При этом ведущий заметил, что платье — исключительно летнее, его нельзя назвать суперфункциональным. Поэтому оно не подходит в качестве инвестиции в базовый гардероб, но в гардероб летний вписывается отлично.

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