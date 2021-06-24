«Потрясающе»: Светлана Бондарчук в золотистом купальнике похвасталась бронзовым загаром

Бизнес-леди отдыхает на курорте с мужем довольно давно и уже наслаждается солнечным «автографом» на своем теле.

52-летняя Светлана Бондарчук, модель, бизнес-леди и экс-жена режиссера Федора Бондарчука, как и многие другие знаменитости, сейчас наслаждается долгожданным отпуском заграницей. Светская львица улетела на курорт уже давно, поэтому уже может похвастаться идеальным загаром. Что, собственно, она и сделала, разместив в микроблоге снимок в золотистом купальнике.

Под лучами солнца кожа красотки приобрела бронзовый оттенок. Бондарчук запечатлелась на фоне морского пейзажа, демонстрируя свои идеально стройные длинные ноги. От увиденного многие подписчики пришли в восторг.

«Невозможно красивая, ох уж эти линии», «Красотка», «Шикарно», «Роскошная», «Вау!», «Огонь», «Идеальная», «Фото классное, тело огонь», «Бесподобная», «Богиня», «Очень стильно и красиво», «Светлана, я восхищена Вами! Потрясающе выглядите!», — сыпет в комментариях публика в адрес Светланы.

Помимо Светланы, сейчас в отпуске находятся Полина Гагарина, Евгений Петросян, Лера Кудрявцева и многие другие селебрити.

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