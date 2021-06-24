Женственная polka dot: Вайкуле вслед за Пугачевой предстала в наряде в горошек

Этот принт актуален на все времена и в любом возрасте.

67-летняя Лайма Вайкуле недавно поразила своих поклонников смелым преображением. Она предстала в новом образе: жгучая брюнетка в платке и очках тишейдах. Многие поразились смелому эксперименту звезды, поверив в кардинальное преображение.

Но вскоре Вайкуле развенчала заблуждение, в которое сама же и ввела фанатов. Она предстала на новом фото в платье с принтом «горошек» и с привычной светловолосой шевелюрой, которая давно стала ее визитной карточкой.

Кстати, не так давно в точно таком же наряде выходила в люди давняя подруга Лаймы Вайкуле Алла Пугачева. Примадонна отдала предпочтение платью-тренчу на запах в мелкий горошек, или polka dot, которое дополнила актуальными аксессуарами.

Стилист Марина Корабель тогда заметила: «Скромный, закрытый крой платья на запах и сдержанная длина подчеркивают фигуру Аллы Борисовны, а такой принт, как горошек, придает женственности и актуален на все времена».

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