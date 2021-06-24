«Это дико старомодно!»: как теперь не носят аксессуары и обувь, рассказала Хромченко

Ведущая Первого канала заметила, что теперь элементы нарядов лучше не надевать комплектами.

Эвелина Хромченко на «Модном приговоре» Первого канала рассказала, как теперь не носят аксессуары. По словам фэшн-эксперта, давно канул в лету тренд на абсолютное их сочетание по оттенку, формам и фактурам.

«Никогда не носите комплектами ни ювелирные украшения, ни аксессуары, особенно по цвету, потому что это дико старомодно и выглядит крайне смешно!» — высказалась Эвелина.

Сейчас, по словам ведущей, в тренде единство и борьба противоположностей. Модно сочетать вещи из разных стилей и эпох. Также важно делать цветовые акценты на чем-то одном из аксессуаров.

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