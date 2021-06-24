Модный отпуск: Татьяна Брухунова в полосатом платье-рубашке поддержала тренд на желтый

С наступлением лета многие знаменитости отправились в отпуск. Например, Полина Гагарина отдыхает с семьей и друзьями в Греции, Анфиса Чехова уже вернулась из Египта, Ольга Бузова побывала в Италии и Швейцарии. А Евгений Петросян с женой Татьяной Брухуновой отправились в настоящий рай – они проводят свой отпуск на Мальдивах.

Татьяна Брухунова как истинная модница позаботилась о нарядах для острова. Девушка каждый день демонстрирует в своем микроблоге образы. На этот раз она поддержала тренд на желтый, представ в платье-рубашке с разноцветными вертикальными полосками и культовой маленькой сумочкой Jacquemus.

«Счастливые женщины больших сумок не носят», — процитировала Эвелину Хромченко модница.

Завершили модный летний образ солнечные очки и сабо Dior. Татьяна позировала на залитом солнечным светом пирсе на фоне белого песка и пальм.

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