«Горячее погоды!»: в Сети обсуждают провокационные фото Климовой в халатике на пляже

Звезда театра и кино продемонстрировала идеальную фигуру, от которой многие пришли в неподдельный восторг.

43-летняя актриса Екатерина Климова имеет многомиллионную армию поклонников. Девушку обожают не только за яркий талант, способность к перевоплощению в кадре и на театральной сцене, а также невероятную харизму и красоту.

В то, что Климова — мать четверых детей, до сих пор не могут поверить многие преданные фанаты звезды. Она обладает безупречной фигурой, на которой материнство никак не отразилось, а также остается цветущей, свежей и стройной.

Пользуясь этим, Екатерина иногда позволяет себе провоцировать фолловеров довольно пикантными снимками. Накануне звезда показала кадры, на которых в мини-халатике возлежала на каменистом пляже. Ее стройные ноги с упругими загорелыми бедрами лишили многих покоя.

«Последняя фотка: То чувство, когда открыл холодильник в 36+», «Катюша горячее погоды!!», «Супер», «Очень горяча», «Оу оу оу!! Полегче!!!», «

Как вам удается так прекрасно выглядеть??», «Катенька Вы Прекрасны!! Как Вам удается выглядеть школьницей!!! У меня нет слов,одни буквы!!!», «Огонь!», «Как же вы прекрасны!», — восторгаются фолловеры в комментариях.

Подписчики просто усыпали любимицу комплиментами и отметили, что от увиденного им стало еще жарче.

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