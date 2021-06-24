«То, чего у меня не было никогда!»: Ольга Бузова шокирована роскошным подарком от Рудковской

Певица, телеведущая Ольга Бузова часто попадает в скандальные переплеты. Девушку потом очень долго обсуждают, а мемы с ней появляются, как грибы после дождя. В один из неприятных эпизодов, когда в «прямом эфире» «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев зло пошутил над Бузовой, девушка даже не смогла сдержать эмоций от обиды и сильно расплакалась.

Поддержать певицу поспешили многие знаменитости, среди которых продюсер Яна Рудковская. Жена Евгений Плющенко отчитала Губерниева, а Бузову окружила вниманием и подарками. И череда презентов от нее продолжается до сих пор. «От моей Яночки! Ты просто невероятная! Все-таки женская поддержка она есть, и дружба, я в это верю. И Яна подтверждает».

Поющая телеведущая, получив люксовую коробочку, поспешила тут же в машине ее распаковать и оказалась по-настоящему шокирована.

«Ой-ой, не может быть! О боже мой, это же просто то, чего у меня не было никогда! Идеально для моего телефона», — не смогла скрыть приятного шока певица.

В руках Бузовой оказалась миниатюрная сумочка Louis Vuitton черного цвета, и певица поблагодарила Рудковскую за столь неожиданный дорогой подарок.

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