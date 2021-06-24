В центре внимания: Лорак подчеркнула фигуру красным платьем с высоким разрезом и длинным шлейфом

Накануне в «Крокус Сити Холл» состоялось открытие музыкального фестиваля «Жара» — одного из центральных событий лета, которое ежегодно проходит в Баку. В этот раз из-за пандемии коронавируса мероприятие было решено провести в Москве, и многие знаменитости рады тому, что его не отменили, как это произошло в 2020 году.

Среди звезд, которые будут блистать на сцене с 23 по 27 июня, — самые знаменитые, популярные и яркие таланты. В первый день фестиваля на сцену вышла Ани Лорак. Исполнительница хитов «Зеркала» и «Наполовину» за время мероприятия сменила несколько ярких образов, каждый из которых постаралась показать своей онлайн-аудитории – поклонникам, которые не смогли лично побывать на «Жаре».

Один из финальных нарядов – красное платье с длинным шлейфом. Певица приберегла его «на десерт». Оно идеально село по фигуре красотки, подчеркнув все ее достоинства, а также акцентировав внимание на стройных ногах звезды – за это отвечал высокий, до самого бедра, разрез платья. Лорак с удовольствием продефилировала в струящемся платье за кулисами.

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