«Я никогда не была отличницей»: Стеша Маликова похвасталась окончанием МГИМО

21-летняя наследница Дмитрия Маликова Стефания сообщила подписчикам в микроблоге радостную новость. Девушка похвасталась, что защитила свою дипломную работу, и ее учеба в одном из престижнейших вузов страны завершилась.

«Сегодня я окончила МГИМО, факультет Международной журналистики. Защитила диплом на 95 баллов», — сообщила фанатам выпускница.

Стеша посетовала на то, что защита состоялась в дистанционном формате, а это совсем иные эмоции. А также призналась, что четыре года пролетели очень быстро, но она успела их прочувствовать – обрести друзей, сродниться со стенами альма матер, стать частью большой семьи.

«Я никогда не была отличницей, всегда училась хорошо, случались, конечно, тройки, и даже иногда пересдачи (на 2ом/3ем курсе было ух как непросто), но всегда к ним готовилась и все сдавала», — отметила девушка.

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Дочь Маликова пообещала показать свои синие корочки об окончании вуза, как только получит их. Намерена ли Стеша работать по специальности, она не сообщила. Известно, что сейчас девушка развивает свой бизнес – производство модной женской одежды.

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