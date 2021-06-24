7 принципов подбора одежды для девушек с пышными формами
Видео
Виктор Цой: застенчивый и талантливый
Видео

Селин и зайчик: невестка Валерии показала, как пятимесячная внучка певицы заинтересовалась игрушкой

Малютка увлеченно изучает розового ушастика, а мама спешит запечатлеть этот момент.

Селин и зайчик: невестка Валерии показала, как пятимесячная внучка певицы заинтересовалась игрушкой
Валерия с внучкой. Фото: instagram.com/valeriya/

Кажется, только вчера певица Валерия впервые стала бабушкой, а ее внучке уже вот-вот исполнится полгодика. Девочка по имени Селин растет не по дням, а по часам, и поэтому родители – Арсений Шульгин с женой Лианой – стараются остановить прекрасное мгновение и запечатлеть малютку на память при любом удобном случае.

На этот раз молодая мамочка показала, как внучка певицы увлеченно изучает новую игрушку. Это небольшой, но очень милый гаджет для присмотра за детьми, и Селин он явно пришелся по душе. Девочка изучает его, трогает пальчиками и явно хотела бы попробовать на вкус.

Селин Шульгина
Селин Шульгина. Фото: instagram.com/lianashulginaa/

Сама Селин при этом расположилась на игровом коврике, и мама запечатлела ее со спины. Несмотря на то, что лица девочки родители пока не показывают, по этому снимку заметно, насколько сильно подросла маленькая наследница младшего сына певицы Валерии.

Смотрите также

Тэги

ВалерияВалерия новостивнуки звездЛиана ШульгинаНовости googleСелин Шульгина