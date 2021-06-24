Селин и зайчик: невестка Валерии показала, как пятимесячная внучка певицы заинтересовалась игрушкой

Кажется, только вчера певица Валерия впервые стала бабушкой, а ее внучке уже вот-вот исполнится полгодика. Девочка по имени Селин растет не по дням, а по часам, и поэтому родители – Арсений Шульгин с женой Лианой – стараются остановить прекрасное мгновение и запечатлеть малютку на память при любом удобном случае.

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На этот раз молодая мамочка показала, как внучка певицы увлеченно изучает новую игрушку. Это небольшой, но очень милый гаджет для присмотра за детьми, и Селин он явно пришелся по душе. Девочка изучает его, трогает пальчиками и явно хотела бы попробовать на вкус.

Сама Селин при этом расположилась на игровом коврике, и мама запечатлела ее со спины. Несмотря на то, что лица девочки родители пока не показывают, по этому снимку заметно, насколько сильно подросла маленькая наследница младшего сына певицы Валерии.

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